Enkazdan yeşil betona

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan raporda deprem sonrası açığa çıkacak olan atıkların yeniden dönüşümüne dikkat çekildi. Rapora göre, 2000 ve sonrasında inşa edilen yapılarda asbest gibi tehlikeli atıklara rastlanılmadığı için bu yapıların yıkıntıları, uygun tekniklerle ayrıştırılarak yüzde 100 geri dönüştürülebilme potansiyeline sahip.
3 BOYUTLA YEŞİL BETON
İnşaat yıkıntı atıkları kullanılarak geliştirilen yeşil betonun üç boyutlu elektronik yazıcı yoluyla kullanılmasıyla olumsuz etkilerin önüne geçilecek. Yüksek suya ihtiyaç duyulan ince taneli beton molozlarının geri dönüşümünde gaz kullanılabilir.