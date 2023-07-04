Enkazdan yeşil betona

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedelerle bir araya geldi. Kahramanmaraş'ın afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak yerini alacağını vurgulayan Yılmaz, "Önümüzdeki ekim, kasım döneminde Allah izin verirse bunları hak sahiplerine teslim etmeye başlamayı hedefliyoruz." dedi. "Daha güzel ve dirençli şehirler kurmak durumundayız" diyen Yılmaz, "Her zaman sizlerle bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.