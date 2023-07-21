Erdoğan tüm dünyaya seslendi: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak “Gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın” dedi. Erdoğan, Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni’nde önemli mesajlar verdi. Ada’nın güneyinde kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyetin varlığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Rumların yeni lideri ENOSİS-EOKA bayrakları altında poz veriyor. EOKA terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek, toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz.”





FEDERAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

“Adadaki gerçekler apaçık ortadayken, federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın 2021 yılında Cenevre’de ortaya koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmelidir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş, kendi kabahatini gizleyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere üçüncü taraflara bizleri şikayet etmektir. Kıbrıs Türkü’nün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar.”





İZOLASYON VE AMBARGOYA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Erdoğan, Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının daima güvencesi olacağını vurgulayarak, “Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Çalışmalarımız, maruz bırakıldığınız hukuk dışı, gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecek” diye konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı’nın KKTC’ye kucak açtığını, bunu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gözlemci üyeliğinin izlediğini dile getiren Erdoğan, “İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir an evvel tanıyın” diye konuştu.





O günler uzak değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etüdünden inşasına ve işletmesine kadar, böylesine önemli bir eserin hizmete sunulmasının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir” dedi.





Üst düzey katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.





Şehitleri unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal tarafından okunan duanın ardından kurdele keserek açılışı yaptı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, “Havalimanımıza adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.” dedi.





Haksızlığa son verin

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında KKTC’ye uygulanan haksızlığa dikkat çekti. Tatar, “Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Böylesine büyük bir havalimanına sahip olmalarının gurur verici olduğunu söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin böylesine bir havalimanına sahip olmasının bizler için ne kadar gurur verici bir gelişme olduğunu milletimize buradan paylaşmak istiyorum” dedi.





Ada’nın en büyüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada “Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nın 2016’da başlanan inşa faaliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.”





SU SELAMIYLA KARŞILANDI

Önceki gün sabah saatlerinde BAE’den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak Ercan Havalimanı’na ilk inişi gerçekleştiren uçak oldu. Uçak, bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı.



