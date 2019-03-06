Gündem Erdoğandan ABDye F-35 uyarısı Kimse Türkiyeyi terbiye etmeye kalkmasın
POLİTİKA

​Erdoğan'dan ABD'ye Boeing uyarısı: Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın

Erdoğan'dan ABD'ye F-35 uyarısı: Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetiminin S-400 konusundaki şantajlarına tepki gösterdi. Erdoğan, F-35 vermemekle Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye "Kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın bizim buna karşı bağışıklığımız var. Bizim şu anda THY olarak filomuzun neredeyse yarısı Boeing. 4 yıl içerisinde 100'e yakın bir alım yapıyoruz. Türkiye şimdi bu noktada ABD'nin kalkıp da S-400 tutturması yanlış bir şey" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın bizim buna karşı bağışıklığımız var" dedi.

Erdoğan, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermemekle tehdit etmesine ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bizim şu anda THY olarak filomuzun neredeyse yarısı Boeing'tir. Filomuz genişliyor. 4 yıl içerisinde 100'e yakın bir alım yapıyoruz. Türkiye şimdi bu noktada ABD'nin kalkıp da S-400 tutturması yanlış bir şey. Bak Boeing alıyoruz senden bunu nereye koyacaksın?"

S-400'leri neden almayalım?

"Şu soruyu kendi kendime soruyorum. S-400'ü neden almayalım niçin benim önüm bu noktada kesilsin? Bütün maliyet hesaplarını yaptık hareket yeteneği nedir ne değildir bunlar üzerinde durduk menziline bakıyoruz 400 kilometre menzilli. Şimdi bütün bunlar bizim modern savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğu dönemde attığımız adımlardır. Biz bu adımları atacağız ki terörle mücadelemizi sürdürelim aksi taktirde biz yaya kalırız."

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