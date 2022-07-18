Esed rejimi yıllar sonra Türkiye sınırında

Amerika’dan istediği desteği göremeyen terör örgütü PKK/YPG, operasyon öncesi Esed rejimine sığındı. Rejime bağlı birlikler Rakka ve Haseke kırsalında PKK/YPG kontrolü altındaki bölgelere konuşlandı. Yıllar sonra rejim ordusunun ilk kez Türkiye sınırına gelmesi dikkat çekti. Rejim Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Abyad gibi kilit noktalara konvoylar halinde asker gönderdi.

MÜNBİÇ’E ÖZEL BİRLİK

Münbiç ve Tel Rıfat’ta çeşitli bölgelere rejim bayrakları çekildi, teröristler Esed posterleri açtı. Suriye ordusu özellikle Münbiç’e 300 askerden oluşan bir birlik konuşlandırdı. 6 otobüsle bölgeye intikal eden birliğe, 6 tank ve helikopterler eşlik etti. Rejim güçleri, Tel Abyad’ın batısı ve Rasulayn’ın güneyinde iki yakayı ayıran hat boyunca 7 kontrol noktası kurdu.

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Michael Eric Corella

ABD’Lİ GENERAL SURİYE’DE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Eric Corella, Suriye’nin güneydoğusunda ABD üssü Al Tanf’ı ziyaret etti. Corella, Suriye-Ürdün-Irak üçgeninde yer alan, “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlandığı üssü ziyaretinin ardından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki diğer askeri üsleri de ziyaret edecek.

GÜNDEM PKK Esed’le anlaştı