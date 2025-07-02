Esenboğa Havalimanı'ndan tam acil durum: İstanbul'a giden AirArabia uçağı Ankara'ya indi

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden AirArabia Havayollarına ait "ABY287" sefer sayılı Airbus A320-214 tipi yolcu uçağının sol motoru, uçuş sırasında arızalanarak durdu.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelerek "tam acil durum" ilan etti. Uçak, tek motoruyla sorunsuz şekilde piste inişini tamamladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri de pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında önlem aldı.