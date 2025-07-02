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Esenboğa Havalimanı'ndan tam acil durum: İstanbul'a giden AirArabia uçağı Ankara'ya indi

Esenboğa Havalimanı'ndan tam acil durum: İstanbul'a giden AirArabia uçağı Ankara'ya indi

20:562/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
AA
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Sharjah-İstanbul seferini yapan ve Ankara'ya acil iniş yapan uçak.
Sharjah-İstanbul seferini yapan ve Ankara'ya acil iniş yapan uçak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağı, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, tam acil durum ilan edilen piste tek motoruyla sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden AirArabia Havayollarına ait "ABY287" sefer sayılı Airbus A320-214 tipi yolcu uçağının sol motoru, uçuş sırasında arızalanarak durdu.

Tam acil durum ilan edildi

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelerek "tam acil durum" ilan etti. Uçak, tek motoruyla sorunsuz şekilde piste inişini tamamladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri de pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında önlem aldı.

İçerisinde 144 yolcu ve mürettebatın bulunduğu öğrenilen uçak, ARFF ekiplerinin eşliğinde güvenli bir park alanına çekildi.

Yolcuların uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı bildirildi.


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