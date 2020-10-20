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Gündem Esenyurtta intihar süsü verilen ölüm cinayet çıktı
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Esenyurt'ta intihar süsü verilen ölüm cinayet çıktı

İstanbul Esenyurt'ta rezidansın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Türkmenistanlı
Kurban Makyarov'un, sevgilisi Dilmira Alimuradova (24) ve arkadaşı Soyave Admina (26) tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kadın, cinayet suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Türkmenistanlı ​Kurban Makyarov'un 10. kattan itildiği ortaya çıktı.
Türkmenistanlı ​Kurban Makyarov'un 10. kattan itildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüksekten tek katlı marketin üzerine düşen Kurban Makyarov'un öldüğünü belirledi.

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Plastik kelepçe, koli bandı ve makas bulundu

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, rezidanstaki dairelinin bir günlüğüne Dilmira Alimuradova ile Soyave Admina tarafından kiralandığını belirledi. İfadelerine başvurulan iki kadın, Kurban Makyarov ile birlikte alkol aldıklarını, erkek arkadaşlarının içkinin etkisiyle pencereyi açarak kendisini boşluğa bıraktığını öne sürdü. Polis ekibi kadınların çelişkili bilgiler de verdiğini göz önüne alarak rezidansta yaptığı araştırmada kadınların kaldığı yerde biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı, makas bulunca Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina gözaltına alındı.

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Cinayeti itiraf ettiler

Tek tek ifadeleri alınan kadınların olay ile ilgili farklı ve çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Sorguya alınan kadınlar, kısa süre sonra Kurban Makyarov'u pencereden iterek öldürdüklerini itiraf etti. İddiaya göre, Dilmira Alimuradova sevgilisi Kurban Makyarov'un aleyhinde çeşitli söylentiler yaymasına tepki göstererek, arkadaşı Soyave Admina ile birlikte planladığı cinayeti işledi. Erkek arkadaşı ile içki içtikten sonra biber gazı sıkıp ellerini plastik kelepçeyle bağlamak isterken çıkan arbedede Dilmira Alimuradova ve arkadaşı onu iterek 10'uncu kattan aşağıya atıp ölümüne neden oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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