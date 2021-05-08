Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Esenyurtta tam kapanmada gizlice alkol alınan tekel bayisine baskın
İSTANBUL

Esenyurt'ta tam kapanmada gizlice alkol alınan tekel bayisine baskın

Esenyurt'ta, tam kapanmaya rağmen alkol alındığı iddia edilen tekel bayisine polis baskın düzenledi. İçeridekiler, iş yerinin kepengini kapatarak polis baskınına engel olmak istedi. Süpürge sapı koyarak kepengin kapanmasını önleyen polis ekipleri, alkol aldıklarını tespit ettikleri 10 kişiye ceza kesti.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta tam kapanmada gizlice alkol alınan tekel bayisine baskın
Polis ekipleri, alkol aldıklarını tespit ettikleri 10 kişiye ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Gizlice alkol alındığı ihbarı yapılan Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'ndeki tekel bayisine polis, geçtiğimiz günlerde baskın düzenledi.

DHA

Polisin geldiğini gören tekel bayisinde bulunanlar, iş yerindeki kepenkleri kapatmaya çalıştı. Polis, süpürge sapı koyarak, kepengin kapanmasını önledi.

DHA

KAPI AÇILINCA İLGİNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Baskından kurtulamayacağını anlayan iş yeri sahipleri, kapıyı açınca polis ekipleri içeri girdi. Dükkanda depo olarak kullanılan yerin kapısının arkasından 5 kişi çıktı.

DHA

Ayrıca tekel bayisinden alkol alıp, polis gelince yandaki yemekhanenin tuvaletlerine saklanan 5 kişi daha yakalandı.

Yapılan baskın sonucu 10 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

Marketlerde yeni uygulama: Bugünden itibaren bazı ürünler satılamayacak
EKONOMİ
Marketlerde yeni uygulama: Bugünden itibaren bazı ürünler satılamayacak

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Kısıtlama uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir değerlendirmemiz yok
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Kısıtlama uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir değerlendirmemiz yok

Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı
GÜNDEM
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı

Yeni 'market' genelgesi: Gıda ve temizlik ürünü satılacak
GÜNDEM
Yeni 'market' genelgesi: Gıda ve temizlik ürünü satılacak
Abone Ol Google News
Trabzonun en yaşlı annesi

Trabzon'un en yaşlı annesi

106 yaşındaki Ayşe Teyze'nin sırrı yöresel ve az yemek.
Bagajda tedavi ettiler

Bagajda tedavi ettiler

​Üç günlük buzağısı hastalanan adam veterinere zor yetişti.
Bu mantarın kilosu 100 lira: Kuzugöbeği özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişiyor

​Bayrampaşa halinde gece yoğunluğu.

​Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı.

'HES' koduyla giriliyormuş: Jandarmadan nefes kesen operasyon

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.
Çöp sanıp atacaktı

Çöp sanıp atacaktı

Arabasının üstünde gördü: ​İçine bakınca hayretler içinde kaldı
Musul<br>Ovaköy'ü istiyor

Musul
Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.