Eşi ve babasına kurşun yağdırdı

Gaziantep Şehitkamil’de Mertcan Köse (25), kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse’nin (25) bulunduğu otomobilin önünü kesti. Pompalı tüfekle arabasından inen Mertcan Köse, otomobile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba-kız kurtarılamadı. Mertcan Köse’nin eşi ve kayınpederinin aracını adliye çıkışı takip ettiği, ardından silahlı saldırıyı düzenlediği öğrenildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Her yerde aranan Köse’nin pompalı tüfekle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.