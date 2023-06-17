|
Gündem

Eşi ve babasına kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki eşinin tüfekle vurduğu kadın ve babası öldü.

04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bilge Köse, Ertuğrul Kaya, Mertcan Köse.

Bilge Köse, Ertuğrul Kaya, Mertcan Köse.

Gaziantep Şehitkamil’de Mertcan Köse (25), kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse’nin (25) bulunduğu otomobilin önünü kesti. Pompalı tüfekle arabasından inen Mertcan Köse, otomobile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba-kız kurtarılamadı. Mertcan Köse’nin eşi ve kayınpederinin aracını adliye çıkışı takip ettiği, ardından silahlı saldırıyı düzenlediği öğrenildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Her yerde aranan Köse’nin pompalı tüfekle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.



#Asayiş Şube Müdürlüğü
#Cinayet
#Suç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rauf Alp Denktaş kimdir?