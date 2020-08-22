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Gündem Eşine kızdığı iddia edildi Seyir halindeki minibüsten atlayan kadın hayatını kaybetti
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Eşine kızdığı iddia edildi: Seyir halindeki minibüsten atlayan kadın hayatını kaybetti

Eşine kızdığı iddia edildi: Seyir halindeki minibüsten atlayan kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra seyir halindeki minibüsten atladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kadının düştüğü, kendisini attığı ya da başka bir sebebi olduğu konusunda, olayın asıl sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
İsminin Emir Canım olduğu öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İsminin Emir Canım olduğu öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Dün saat 21.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde üzücü bir olay meydana geldi.

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Başka bir sürücü ihbar etti

Seyir halindeki 58 AT 370 plakalı minibüsten bir kadının atlayarak ağır yaralandığını polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin Emir Canım olduğu öğrenilen kişinin olay yerinde hayatını kaybetti.

Yine kadın cinayeti
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Yine kadın cinayeti

"Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söyledi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Emir Canım adlı kadının eşi olan Hüseyin Canım’ın ifadesini aldı. Hüseyin Canım’ın ifadesinde minibüsleri ile seyir halindeyken eşiyle tartıştığını, bu sırada eşinin aracın kapısını açarak "Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söylediği öne sürüldü.

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Çocuklarının gözü önünde ölüme gitti

Öte yandan Emir Canım adlı kadının 3 çocuğu arka koltukta oturduğu esnada minibüsten atladığı iddia edildi. Polis ekipleri, kadının düştüğü, kendisini attığı ya da başka bir sebebi olduğu konusunda, olayın asıl sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Emir Canım’ın olay yerindeki cansız bedeni ise savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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