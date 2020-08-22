Eşine kızdığı iddia edildi: Seyir halindeki minibüsten atlayan kadın hayatını kaybetti

Dün saat 21.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde üzücü bir olay meydana geldi.

GÜNDEM Şiddeti durdur insanı kurtar

Başka bir sürücü ihbar etti

Seyir halindeki 58 AT 370 plakalı minibüsten bir kadının atlayarak ağır yaralandığını polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin Emir Canım olduğu öğrenilen kişinin olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜNDEM Yine kadın cinayeti

"Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söyledi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Emir Canım adlı kadının eşi olan Hüseyin Canım’ın ifadesini aldı. Hüseyin Canım’ın ifadesinde minibüsleri ile seyir halindeyken eşiyle tartıştığını, bu sırada eşinin aracın kapısını açarak "Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söylediği öne sürüldü.

GÜNDEM Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Çocuklarının gözü önünde ölüme gitti

Öte yandan Emir Canım adlı kadının 3 çocuğu arka koltukta oturduğu esnada minibüsten atladığı iddia edildi. Polis ekipleri, kadının düştüğü, kendisini attığı ya da başka bir sebebi olduğu konusunda, olayın asıl sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Emir Canım’ın olay yerindeki cansız bedeni ise savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.