ESK Başkanı kazada hayatını kaybetti

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talip B'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunda yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan için bugün Diyarbakır Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.