Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ESK Başkanı kazada hayatını kaybetti

ESK Başkanı kazada hayatını kaybetti

04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Kayhan
Mustafa Kayhan

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talip B'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunda yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan için bugün Diyarbakır Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.


#Mustafa Kayhan
#Et ve Süt Kurumu
#İzmir
#vefat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Tarih belli oldu