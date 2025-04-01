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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşı adam öldü

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşı adam öldü

12:121/04/2025, Salı
IHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Aydın Efeler'de Z.Y. yönetimindeki kamyonet geri manevra yaptığı sırada Mustafa Ayrıç'a (85) çarptı. Kamyonun altında kalan Ayrıç yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayrıç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ayrıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#aydın
#efeler
#trafik kazası

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