Bayram tatilinin son gününde acı bilanço: 27 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 3 günlük kaza bilançosu açıklandı. 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 619 kişi ise yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: