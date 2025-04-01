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Bayram tatilinin son gününde acı bilanço: 27 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin son gününde acı bilanço: 27 kişi hayatını kaybetti

11:081/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
AA
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Üç günde 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi.
Üç günde 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatilinin 3 günlük kaza bilançosu açıklandı. 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 619 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin de yaralandığını belirtti.


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Bayram tatilinin son gününde acı bilanço: 27 kişi hayatını kaybetti
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Yerlikaya,
"Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil"
ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"


#İçişleri Bakanlığı
#Bayram tatili
#trafik kazası

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