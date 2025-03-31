Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Ailesiyle arabadan inen bebeğe manevra yapan otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Ailesiyle arabadan inen bebeğe manevra yapan otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

12:5731/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Ağır yaralanarak devlet hastanesine kaldırılan Celal bebek kurtarılamadı.
Ağır yaralanarak devlet hastanesine kaldırılan Celal bebek kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır Bismil'de ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti. Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#diyarbakır
#bismil
#trafik kazası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu sorgulama: 81 ile genelge gitti! Yer belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı E Devlet TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı