Adana'da uçuruma düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, "Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim" dedi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.