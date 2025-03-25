Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da uçuruma düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da uçuruma düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

10:4625/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Umut Kur (37), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü yitirdiği 01 APY 363 plakalı hafif ticari araç, uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, "Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim" dedi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Ceyhan
#Trafik Kazası
#Asayiş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? 2025 Diyanet Kadir gecesi tarihi