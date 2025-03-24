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Ordu'da yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu

Ordu'da yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu

22:3624/03/2025, Monday
IHA
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Ordu'da yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu
Ordu'da yalnız yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinde elektrik kablosuyla asılı halde bulundu.

Olay, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatı katında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yalnız yaşayan E.A.'dan (31) arkadaşları bir süre haber alamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kadının evine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadını evin odasının kapısına elektrik kablosu ile asılı halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından E.A.'nın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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