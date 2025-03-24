Saraçhane'de polisi 'seni bulacağım' diyerek tehdit eden şahıs yakalandı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane eden şahıslar, 19 Mart'tan beri Saraçhane'de provokatif gösterilerde bulunup sokakları karıştırmaya çalışıyor. Söz konusu provokatif gösterilerde bir şahıs ise polis memurunu "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek tehdit etmişti. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şahsın düzenlenen operasyonla Kocaeli'de yakalandığı bildirildi.
İstanbul Saraçhane'deki eylemlerde polisi "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek tehdit eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencisi Kocaeli'de yakalandı.
İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen A.K. adlı üniversite öğrencisini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yakalayarak gözaltına aldı.