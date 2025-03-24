Gece denize düştü sabah cansız bedeni bulundu

Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerindeki Balıkçı Barınağı'nda, saat 11.00 sıralarında su üzerinde yüz üstü bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ve polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkçı barınağı çalışanları ve polis ekibi su üzerindeki kişiyi tekneye alıp karaya çıkardı. İncelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.