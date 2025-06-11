Eski dostlar şimdi de barışmaya karar verdi: Trump'tan Elon Musk'a yanıt gecikmedi

Trump'a yönelik eleştirileri için bir pişmanlık mesajı paylaşan Elon Musk, Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlarından pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim" demişti.





Eski dostlar barışmaya karar verdi





ABD Başkanı Donald Trump, bir TV röportajında Elon Musk ile uzlaşı sinyali verdi. Trump, "Bakın, içimde hiçbir kırgınlık yok. Bence söyledikleri için kendini çok kötü hissediyor" dedi.





Trump "Sanırım Elon ile uzlaşabilirim ama (önce) ülkeyi düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.









Aralarındaki tartışma tüm dünyada gündem olmuştu





ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.





Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.









Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.





Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.





Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.















