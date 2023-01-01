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Eski erkek arkadaşını öldürüp ormana gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı
Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan Semih Sevgi'yi eski sevgilisi, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü belirlenmişti. Çiftçi'nin ifadesinde barışma teklifi için Semih Sevgi'nin eve geldiğini ancak çıkan tartışmada onu öldürüp yardım istediği babasıyla ormana gömdüklerini söylediği öğrenildi.
14:15 . 16/01/2023 Pazartesi
DHA
Seçil Çiftçi

Seçil Çiftçi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri;Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Semih Sevgi

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ


Semih Sevgi'nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.



"HAYATINI KAYBEDİNCE BABAMDAN YARDIM İSTEDİM"

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı.  Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Çiftçi'nin ifadesinde, "Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.


Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 

 

#seçil çiftçi
#cinayet
#3. sayfa
2 gün önce
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Eski erkek arkadaşını öldürüp ormana gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı
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