Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul serbest

Ekonomi

Anneler Günü ve Bayram tuzağına dikkat: Online alışverişte mağdur olmayın

Koronavirüsle mücadele için alınan kapanma kararı nedeniyle bu yıl hem Anneler Günü hediyesi hem de bayram ihtiyaçları online alışverişle alınacak. Tüketici örgütleri ve bilişim uzmanları internetten alışveriş yapacakları, sahte siteler, yanıltıcı indirimler ve kart güvenliğini riske eden platformlar konusunda uyardı.