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Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul serbest

Adana’da Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup, dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, uyarılara rağmen evlerine dönmeyince 'pandemi tedbirlerini ihlal etmekten' gözaltına alınmıştı. Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul serbest
Alparslan Kuytul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
GÜNDEM
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı
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