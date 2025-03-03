Eski Türkiye’yi ne çabuk unuttular

Eski ve yeni Türkiye’yi kıyaslayan Çakmak, “O dönem sigortalı çalışmak mümkün değildi. Sadece kamu çalışanlarında vardı. Tedavi ücretini karşılayamadık, defalarca hastaneye kimliği rehin bıraktım. Ben yazar kasa attığım dönem evde gardırobu yakıp ısınmaya çalışıyorduk” dedi. Ekmek ve gaz kuyruklarını hatırlatan Çakmak, “İnsanlar bunları ne çabuk unuttu” diye konuştu. 2010’da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren Çakmak, Mansur Yavaş başkan olduktan sonra işten çıkarıldığını s öyledi. Çakmak “muhalefete güvenmeyin” mesajı verdi: “Yavaş ilk seçildiğinde benimle görüştü, ‘Kimseyi işten çıkarmayacağız’ dedi. Özellikle bana ‘Seni kimse işten çıkaramaz’ demişti. Bu konuşmadan 1 hafta sonra ben ve pek çok arkadaşım işten çıkarıldı. Bu muhalefet iktidara geldiğinde kimseye zerre acımaz. Ekonomik sebeplerden dolayı küsen arkadaşlar, kesinlikle muhalefetin gazına gelip başka yerlere oy vermesin, sonuç felaket olur.”