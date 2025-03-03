Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Eski Türkiye’yi ne çabuk unuttular

Eski Türkiye’yi ne çabuk unuttular

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmet Çakmak.
Ahmet Çakmak.

2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatmasıyla hafızalara kazınan Ahmet Çakmak, yıllar sonra Yeni Şafak’a konuştu.

Eski ve yeni Türkiye’yi kıyaslayan Çakmak, “O dönem sigortalı çalışmak mümkün değildi. Sadece kamu çalışanlarında vardı. Tedavi ücretini karşılayamadık, defalarca hastaneye kimliği rehin bıraktım. Ben yazar kasa attığım dönem evde gardırobu yakıp ısınmaya çalışıyorduk” dedi. Ekmek ve gaz kuyruklarını hatırlatan Çakmak, “İnsanlar bunları ne çabuk unuttu” diye konuştu. 2010’da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren Çakmak, Mansur Yavaş başkan olduktan sonra işten çıkarıldığını s öyledi. Çakmak “muhalefete güvenmeyin” mesajı verdi: “Yavaş ilk seçildiğinde benimle görüştü, ‘Kimseyi işten çıkarmayacağız’ dedi. Özellikle bana ‘Seni kimse işten çıkaramaz’ demişti. Bu konuşmadan 1 hafta sonra ben ve pek çok arkadaşım işten çıkarıldı. Bu muhalefet iktidara geldiğinde kimseye zerre acımaz. Ekonomik sebeplerden dolayı küsen arkadaşlar, kesinlikle muhalefetin gazına gelip başka yerlere oy vermesin, sonuç felaket olur.”



#Tarih
#Bülent Ecevit
#Toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADANA SAHUR VAKTİ 2025: Adana'da sahur saat kaçta? 3 Mart Adana İmsakiye