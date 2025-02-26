28 Şubat’ın dijital müzesi kuruldu

Platform başkanı Gülsüm Öztürk, 2014’te kurdukları platformla 28 Şubat mağdurlarının görevlerine geri dönmesini sağladıklarını söyleyerek, 28 Şubat Müzesi’ni kurma amaçlarını şöyle anlattı: “Haksızlığa karşı duyarlılığın gençlerimize miras kalmasını hedefledik. Bu hedefle 28 Şubat Dijital Müzesi’ni oluşturduk. Darbelerin tarihinden bahsettik. 28 Şubat sürecindeki aşamalardan bahsettik. Herkesin hikayesini ekleyebileceği ‘Mağdur Hikayeleri’ isimli bir bölüm oluşturduk. İsteyen isim vererek ya da vermeyerek hikayesini yazabilir, isteyen de yazılanları okuyabilir. Hikayelerdeki amacımız ise geleceğe dönük bir farkındalık oluşması.” 28subatmuzesi.com adresinden erişilebilecek müzede 28 Şubat kronolojisi, bilançosu, kararlar ve o dönem çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir de galeri bulunuyor. Müzeye katkıda bulunmak isteyenler info@28subatmuzesi.com adresinden öneri ve talepler iletilebilecek.