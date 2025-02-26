28 Şubat’ın dijital müzesi kuruldu

28 Şubat dönemi görevinden atılan bir grup öğretmenin kurduğu 28 Şubat Haklarının İadesi Platformu dijital bir müze kurdu.
“28 Şubat Müzesi”, tam 28 yıl önce yaşanan haksızlıkların gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirildi. O günlerde zorluklar yaşayanların hikayeleri ve gazete manşetlerinden oluşan müze, ÖNDER Ankara ve platform ortaklığında düzenlenecek “28. yılında 28 Şubat” programında tanıtılacak. 28 Şubat Cuma günü
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, 28 Şubat üzerine konuşmalar ve sinevizyon gösterisi yapılacak, bir de sergi açılacak.
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Platform başkanı Gülsüm Öztürk, 2014’te kurdukları platformla 28 Şubat mağdurlarının görevlerine geri dönmesini sağladıklarını söyleyerek, 28 Şubat Müzesi’ni kurma amaçlarını şöyle anlattı: “Haksızlığa karşı duyarlılığın gençlerimize miras kalmasını hedefledik. Bu hedefle 28 Şubat Dijital Müzesi’ni oluşturduk. Darbelerin tarihinden bahsettik. 28 Şubat sürecindeki aşamalardan bahsettik. Herkesin hikayesini ekleyebileceği ‘Mağdur Hikayeleri’ isimli bir bölüm oluşturduk. İsteyen isim vererek ya da vermeyerek hikayesini yazabilir, isteyen de yazılanları okuyabilir. Hikayelerdeki amacımız ise geleceğe dönük bir farkındalık oluşması.” 28subatmuzesi.com adresinden erişilebilecek müzede 28 Şubat kronolojisi, bilançosu, kararlar ve o dönem çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir de galeri bulunuyor. Müzeye katkıda bulunmak isteyenler info@28subatmuzesi.com adresinden öneri ve talepler iletilebilecek.