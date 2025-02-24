Nekbe felaketi ‘dijital oyun’ oluyor

2016 yılında Filistinli bir ailenin İsrail’in düzenlediği saldırılardan hayatta kalma mücadelesini anlattığı “Liylaand the Shadowsof War”da, Abueideh, Filistinlilerin büyük trajedisi Nekbe sürgününü oyunlaştırıyor. “Dreams on a Pillow” isimli oyunun seneye piyasaya çıkması bekleniyor. Bu oyun, 1948’de 750 bin Filistinlinin göç ettirildiği Nekbe olayından esinlenerek geliştirildi.

Batı’da bireysel çabalara karşı İslam ve Müslümanlara dönük tehlike artık fiziki ortamdan dijital oyunlara taşınmış durumda. Çeşitli ülkelerde yönetimlerin tutumundan cesaret alan Kur’an yakma skandalları artık internet oyunlarında işleniyor. Call Of Duty: Vanguard isimli oyunun tek kişilik hikâye bölümünde, Kur’an-ı Kerim’in yerde yırtılmış ve kanla kaplı halde yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine oyunun yayıncısı üzüntüsünü dile getirerek benzer bir durumun yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını belirtmişti, fakat benzer birçok oyun bulunuyor.