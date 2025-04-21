Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, dün sabah saatlerinde İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. 18. ve 19. dönem milletvekilli Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.