Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

TBMM Başkanvekilliği de yapan eski milletvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu, 28 yaşındaki Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’ı tabancayla vurarak öldürdü. Jandarmanın gözaltına aldığı Can Işıklar tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, dün sabah saatlerinde İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. 18. ve 19. dönem milletvekilli Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
ZANLI TUTUKLANDI
Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, olaydan önce Can Işıklar'ın alkollü olarak kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine şüphelinin annesiyle tartıştığı, tabancayla ateş edilmesi sonucu Gülay Işıklar'ın vurulduğu iddia edilidi.