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Eskişehir haberleri: Saz kedisi Eskişehir'de ilk kez görüntülendi

Eskişehir'de ilk kez görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisinin Eskişehir'de varlığı, memeli yaban hayvanları popülasyonu üzerine çalışma yapan bir yüksek lisans öğrencisi tarafından tespit edildi.

Haber MerkeziAA
Saz kedisi
Saz kedisi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan, literatürde "felis chaus" olarak adlandırılan saz kedisi, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay tarafından Eskişehir'de tespit edildi.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşı olan saz kedisine, Güney Asya, Kafkaslar, Afrika'da Nil deltası, Hazar ve Aral gölleri çevresi, İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Güney Lübnan, yağmur ormanları ve sulak, bataklık alanlar ile sazlıklarda rastlanıyor.

Türkiye'de Eğirdir Gölü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Manavgat Çayı, Denizli, Adana'daki Akyatan Gölü'nde tespit edilen saz kedisi, Eskişehir'in yaban hayatını araştıran ve fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi orman mühendisi Emir Özay tarafından bölgede görüntülendi.

Özay, Saz kedilerine Türkiye'deki sulak alanlarda çok nadir rastlandığını belirterek, bu kedilerin, genelde geceleri aktif olduğunu söyledi.

Saz kedilerini gündüz görüp fotoğraflamanın çok zor olduğuna işaret eden Özay, şöyle konuştu:

"Sarımtırak ve hardal renginin üzerine hafif siyah kırçıllı renkleri ile onları sazların ve otların arasında görmek çok zor oluyor. Saz kedileri, Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alıyor. Kemirgenler, balıklar, yılanlar ve kuşlarla besleniyor. Özellikle kemirgen ve sürüngenlerle beslenmeleri onların sayılarının da dengede tutulmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle saz kedileri doğadaki önemli ve faydalı türlerden biridir. Daha önce yaptığım çalışmalarda Eskişehir'de vaşak ve yaban kedisi popülasyonunu tespit etmiştim. Bu kez Eskişehir'de ilk defa saz kedisini canlı olarak fotoğraflayıp kayıt altına almayı başardım. En kısa zamanda Eskişehir'de saz kedilerinin korunmasıyla ilgili çalışmalarının başlatılması gerekiyor."

Özay, nadir türlerin varlıklarını gün yüzüne çıkartıp daha çok insana tanıtmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

"Zor görünen nadir türlerden biri"

Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç ise öğrencisinin Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarını dağılımı ve popülasyonu üzerine çalıştığını aktardı.

Özay'ın yaptığı çalışmayla Eskişehir'in yaban hayvanı zenginliğine vaşak ve saz kedisi gibi iki önemli memeli türünü eklediğini anlatan Özkazanç, şunları söyledi:

"Saz kedisi Isparta, Denizli, Konya, Adana gibi yerlerde yaşıyordu. Eskişehir'de bulunması sevindirici. Zor görünen nadir türlerden biri. Saz kedisi tehlike altında olan türlerden. Uluslararası sözleşmelerde de nesli tehlikede olan hayvanlar arasında yer alıyor. Hayvan varlığının tür bazında çok iyi bir ülkeyiz. Popülasyon yoğunluğunun çok az olması sıkıntılı. Bu açıdan saz kedisi çok iyi bir tespit oldu. Bu tip hayvanların korunması en önemli isteğimiz. Bunlar çok değerli türlerdir. Bu türler de Anadolu parsı gibi kaybolmasın."

Eskişehir'de omurgalı canlılar üzerine çalışmalar yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Özelmas da görevi gereği Eskişehir'de birçok yeri gezdiğini, bölgedeki saz kedisi varlığının bilindiğini dile getirdi.

Saz kedisinin koku ve görme duyusunun çok gelişmiş olduğuna değinen Özelmas, "Çok iyi yüzücü bir hayvan olup, gece ve gündüz aktiftir. Eskişehir'de varlığı biliniyordu. Ancak daha önce çekilmemişti. Eskişehir'in faunası için önemli bir tespit. Görülmeyen canlıları görüp faunaya katkı sağlamak önemli. Bu tip canlıların korunması gerekiyor." diye konuştu.

Fotokapana yakalandılar
GÜNDEM
Fotokapana yakalandılar

Türkiye'de nadir görülüyordu böyle görüntülendi
GÜNDEM
Türkiye'de nadir görülüyordu böyle görüntülendi

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