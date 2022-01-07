Gündem "Euro üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahinin fotoğraflarının basılacağı" iddiası
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"Euro üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğraflarının basılacağı" iddiası

Sosyal medyada BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğraflarının yeni tasarlanan euro banknotlarının üzerinde basılacağına dair bir iddia paylaşıldı. Ancak bu henüz sadece bir öneri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Euro üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğraflarının basılacağı iddiası
Uğur Şahin ve Özlem Türeci

BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğraflarının yeni tasarlanan euro banknotlarının üzerinde basılacağına dair bir iddia paylaşıldı. Twitter’da on binlerce beğeni olan bu iddia tweetlerinde bir de Türeci ve Şahin’in fotoğraflarının yer aldığı 50 euro görseli yer alıyor.

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Euro banknotları, 20.yıla özel olarak yeniden tasarlanacak.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19‘unun resmi para birimi olan euro, 1 Ocak 2002’de piyasa sürülmüştü. Avrupa’da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı euro, 1 Ocak 2022 itibariyle 20. yılına girdi. Euro bölgesi içindeki 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2024 yılına kadar euro banknotlarının yeniden tasarlanacağını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası’na gelen yeni banknot tasarımı önerisi

O halde söz konusu iddiaya geri dönelim. Henüz temalar dahi netleşmemişken, euro banknotlarına Türeci ve Şahin’in fotoğraflarının basılacağı iddiası nasıl gündem oldu? İddia görselini tersine arama metoduyla aratıp anahtar kavramlar üzerinden yaptığımız araştırmalar neticesinde Almanya basınından bazı kaynaklara ulaştık. Esasında bu iddianın, Avrupa Parlamentosu’ndan Avrupa Merkez Bankası’na gelen bir öneriye dayandığını gördük. Nitekim bu haber yalnızca uluslararası basında değil bizim haber mecralarımızda da yer almıştı.

Asıl kaynak olarak Alman basınından Welt am Sonntag gazetesinde yer alan demece göre, bu önerinin sahibi Avrupa Parlamentosu’nun Alman üyesi, Hür Demokratik Partili (FDP) Moritz Körner.

BioNTech‘in kurucu çifti Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in koronavirüs aşısı geliştirmede gösterdiği başarıyla milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardığını ifade eden Körner, böylesi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yeni euro banknotları üzerinde yer alması gerektiğini belirtti.

Yani her şey şuan bir öneriden ibaret.

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