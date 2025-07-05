Eve giren yılanı yakalamak isterken parmağını kaptırdı

Olay, Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi. Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı. Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.