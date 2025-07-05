Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de termometreler 42 dereceyi görecek

Denizli'de termometreler 42 dereceyi görecek

09:565/07/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
En yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 36 derece, Denizli'de 42 derece ve Uşak'ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 36 derece, Denizli'de 42 derece ve Uşak'ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Denizli'de hava sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesiyle birlikte termometrelerin 42 dereceyi görebileceği belirtildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İl merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 36 derece, Denizli'de 42 derece ve Uşak'ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Güneş çarpması riskini artıran sıcak hava dalgasının 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Afyonkarahisar
#Denizli
#Uşak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?