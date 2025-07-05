Denizli'de termometreler 42 dereceyi görecek

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İl merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 36 derece, Denizli'de 42 derece ve Uşak'ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.