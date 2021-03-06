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ARTVİN

Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor: 50 metre uzunluğunda

Artvin’in Hopa ilçesi Taşköprü mahallesinde yaşayan Gümüş ailesinin evine dere üzerinde yapılan demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor.

Haber Merkezi İHA
Evine gitmek için 50 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde asma köprü yaptı.
Evine gitmek için 50 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde asma köprü yaptı.

Hopa’nın Taşköprü Mahallesinde oturan Gümüş ailesi 6 yıl önce ilçede yaşanan selde dere taşkını sırasında evlerine giden köprünün yıkılması üzerine her türlü riski göze alarak dönemin ilçe belediye başkanının da katkılarıyla dere üzerine yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde asma köprü yaptı.

İHA

Hüseyin Gümüş (56), oğlu Mehmet Gümüş ile birlikte köprünün de girişine demir kapı koydu. Hem hırsızlık olaylarına karşı tedbir hem de yabani hayvanların evlerinin olduğu bölgeye gelmesinin önüne geçmek için böyle bir tedbir aldıklarını belirten Gümüş, demir kapılı köprüyü görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

İHA

Gümüş, "Köprüden geçtikten sonra asma köprüyü kilitliyoruz. Eve gitmemiz için önce köprünün kapısından geçme zorundayız. Bu sayede hem yabani hayvanlar bahçemize erişemiyor hem de evimiz hırsızlık olaylarına karşı güvende oluyor" dedi.

İHA
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