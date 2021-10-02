Gündem Evinin önünde ayı saldırdı Bacaklarımdan tutup beni yere düşürdü
ARTVİN

Evinin önünde ayı saldırdı: Bacaklarımdan tutup beni yere düşürdü

Artvin’in Şavşat ilçesinde evininin önünde ayı saldırısına uğrayan Ahmet Aral (59), yaralandı. Tedaviye alındığı hastanede o anları anlatan Aral, “Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekmelemeye ve bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı, beni bırakıp kaçtı” dedi.

Haber Merkezi DHA
Evinin önünde ayı saldırdı: Bacaklarımdan tutup beni yere düşürdü
Ahmet Aral

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Alışverişten dönen Ahmet Aral, elindeki poşetlerle evinin önün geldiği sırada aniden yakındaki samanlığın arkasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Tekme atarak ayıdan kurtulmaya çalışan Aral, bağırarak yardım istedi. Ayı ile mücadele eden Aral’ın yardımına evden eşi koştu. Eşinin de bağırmasıyla ayı, kaçarak uzaklaştı. Saldırıda bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Aral, aile fertlerince Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Aral’ın bacağına dikiş atılırken, diğer yaralarına da müdahalede bulunuldu.

‘ÇOK KORKTUM, HALA O ANI YAŞIYORUM’

Hastanede tedavisi süren Aral, korku dolu anları anlattı. Ahmet Aral, “Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım. Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekme atıp, bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı beni bırakıp kaçtı. Bayılmışım. Hastaneye götürdüler, sağ olsun herkes çok ilgilendi. Kaymakam Bey aradı. O ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bacağıma dikişler atıldı. Sağlık durumum iyi. Çok korktum, hala o anı yaşıyorum” dedi.

Bursa kent merkezinde ayı paniği: Bölgede ilk defa görüyorum
GÜNDEM
Bursa kent merkezinde ayı paniği: Bölgede ilk defa görüyorum

Köylüleri ayı korkusu sardı: Kazma kürekle nöbet tutuyorlar
FOTOĞRAF 12
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Erzincan merkeze bağlı Ağılözü köyündeki 8 eve ayılar yiyecek bulmak için zarar verince, köylüler ateş yakıp, kazma ve küreklerle 24 saat sırayla nöbet tutmaya başladı.
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Aç kaldıkları için yiyecek arayan ayılar, kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyüne inip, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri 8 eve zarar verdi.
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Bahar ayları ile birlikte köylerine dönenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Özellikle arıcılık yapanların evlerine giren ayıların talanıyla ilgili jandarma ekipleri hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.
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150 haneli köye dadanan ayılara karşı köylüler ellerinde kazma ve küreklerle ateş başında nöbet tutmaya başladı.
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Gece geç saatlere kadar nöbet tutan köylüler yetkililerden çare bulunmasını istedi.
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Köyde yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Can(47), kışın boş kalan köylerine yazın tarla bahçe işlerini görmek için geldiklerini belirterek şunları söyledi:
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Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar.
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Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz.
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Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok.
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Dün akşam saatlerinde bir anda bir ayı ile karşılaştığını ifade eden Şahin Can (51) ise, Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı köyün içerisinde karşıma çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca beni fark edip kaçtı dedi.
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Köylüleri ayı korkusu sardı: Kazma kürekle nöbet tutuyorlar
Erzincan merkeze bağlı Ağılözü (Gırmana) köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Ayı korkusu saran köylü sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.


Sarıkamış'ta aç kalan boz ayı şehre indi
OYNAT 00:41
Sarıkamış'ta aç kalan boz ayı şehre indi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Boz ayı çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.


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