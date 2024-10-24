Eylül yağışları barajlara yaramadı

Türkiye'nin birçok bölgesi ekim ayında beyaza bürünürken İstanbul'da şubat ayına kadar kar beklenmiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalaması ve geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini söyledi. Tek, uzun yıllar devam eden süreçte su krizlerinin beklendiğini ifade ederek, "Marmara'da eylül yağışları, uzun yıllar ortalamasına normali civarında, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 89 artış gösterdi." diye konuştu. Ülke geneli ve İstanbul'da ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerine geleceğini anlatan Tek, "Mevsimsel tahminlere göre, İstanbul'da kar beklentisi şubat ayı için gözüküyor. Tahminlere göre, kasım, aralık, ocakta yağışlar mevsim değerleri ve altında kalırken, şubat ayında sıcaklık ve yağış normaller civarında. Bu durum kar olasılığını artırıyor." dedi.