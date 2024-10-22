'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar etkili oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban, koyun sürüsüyle birlikte kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren iş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından yol açılarak, 6 kişi ve çobanın sürüsü ilçe merkezine güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Peki Meteoroloji anlık raporu Rize’de bu hafta hava nasıl olacak? İşte Rize hava durumu tahmini raporu.