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Rize hava durumu: Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Rize hava durumu: Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

10:0722/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
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Riza hava durumu
Riza hava durumu

Rize'nin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından kart postallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Rize’de güncel hava durumununu güncelledi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Rize 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar etkili oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban, koyun sürüsüyle birlikte kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren iş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından yol açılarak, 6 kişi ve çobanın sürüsü ilçe merkezine güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Peki Meteoroloji anlık raporu Rize’de bu hafta hava nasıl olacak? İşte Rize hava durumu tahmini raporu.

Rize 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Rize için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Rize hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Rize hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 24 Ekim 2024 Perşembe Rize hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 25 Ekim 2024 Cuma Rize hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°

#Rize
#Rize hava durumu
#Meteoroloji

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