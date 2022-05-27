F-16’da olumlu gelişme bekliyoruz

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi ve ziyaret trafiği hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve savunma alanındaki iş birliğinin ele alınması için Amerika’ya giden heyette yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Berat Çonkar, ABD Kongresi’ndeki temaslarını anlattı. 24 kongre üyesiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Çonkar, F-16’ların temini konusunun da gündeme geldiğini belirterek, “F-16’ların satın alınması ve modernizasyonu konusu noktasında ABD yönetiminin olumlu bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Genellikle olumlu bir yaklaşım gördük. Özellikle F-16 tedariki konusunda” diye konuştu.

MİÇOTAKİS’E RAĞMEN

Çonkar, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında NATO içerisinde aldığı tutumla ve oynadığı rolle birlikte çok önemli bir yer edindiğini, vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu gösterdiğini, bunun da Kongre üyeleri üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu vurguladı. Çonkar, “Yunan Başbakanı’nın Kongre’deki Türkiye aleyhine kampanyasına rağmen, birtakım Ermeni lobilerinin, Yunan lobilerinin aleyhte kampanyalarına rağmen olumlu gelişme olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

F-35 meselesinin de görüşmelerde gündeme geldiğini söyleyen Çonkar, “F-16’larla atılacak adımlar F-35 meselesinde olumlu bir alan açabilir. Askeri ilişkilerde de böyle bir iş birliği ortamı oluşunca, bu süreç F-35 konusunda da yeni açılımlara vesile olabilir. Birçok Kongre üyesi de bunun mantıklı olduğunu düşünüyor. Türkiye’ye çok önem veriyorlar. ‘Türkiye vazgeçilmez derecede bir NATO müttefikidir’ diyorlar” şeklinde konuştu.

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