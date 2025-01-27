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Faciada ölenlerle dalga geçen vicdansızlar yakalandı

Faciada ölenlerle dalga geçen vicdansızlar yakalandı

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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F.A. Nevşehir'de yakalandı.
F.A. Nevşehir'de yakalandı.

Grand Kartal Otel'deki faciada ölenlerin ailelerini arayıp dalga geçerek küfreden vicdansızlar kaçamadı.

Kartalkaya'da yangında can verenlere Telegram canlı yayınında ahlak dışı sözler sarf edilmiş, onlara ve yakınlarına ait kişisel veriler hukuka aykırı şekilde paylaşılmıştı. Sosyal medyada yayılan ses kayıtları ve ekran görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, vefat edenlerin yakınlarının ad-soyad ve iletişim bilgilerine yasadışı paneller üzerinden ulaşan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olaya karışan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, o vicdansızlardan 3’ü yakalandı. 21 yaşındaki B.M.D. Aksaray’da, 20 yaşındaki F.A. Nevşehir’de, 19 yaşındaki D.D. Bitlis’te kıskıvrak gözaltına alındı. Şüpheliler “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”le suçlanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır” açıklamasını yaptı.

HER DEĞERE SALDIRIYORLAR

Şahısların bilgisayar ekran görüntülerinde İsrail sohbet odaları ve İsrail bayrakları dikkat çekerken, konuşma gruplarında dini ve toplumsal değerlerin de hedef alındığı tespit edildi. Ağır küfür ve hakaretler eden şahısların yer aldığı gruplardan birinde Kur’an-ı Kerim yakılan görseller de paylaşılmış.



#Bolu
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