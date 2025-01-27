Faciada ölenlerle dalga geçen vicdansızlar yakalandı

Kartalkaya'da yangında can verenlere Telegram canlı yayınında ahlak dışı sözler sarf edilmiş, onlara ve yakınlarına ait kişisel veriler hukuka aykırı şekilde paylaşılmıştı. Sosyal medyada yayılan ses kayıtları ve ekran görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, vefat edenlerin yakınlarının ad-soyad ve iletişim bilgilerine yasadışı paneller üzerinden ulaşan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olaya karışan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, o vicdansızlardan 3’ü yakalandı. 21 yaşındaki B.M.D. Aksaray’da, 20 yaşındaki F.A. Nevşehir’de, 19 yaşındaki D.D. Bitlis’te kıskıvrak gözaltına alındı. Şüpheliler “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”le suçlanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır” açıklamasını yaptı.