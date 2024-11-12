Faruk Koca’ya hapis cezası

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmaya, müşteki Meler ile tutuksuz sanıklar Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

Mahkeme, geçen yıl oynan maçta MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca’ya, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Yine Koca’ya “tehdit” suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık”tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca mahkeme; sanıklardan Çelikkaya’yı 5 yıl 15 gün, Şahin’i 4 yıl 2 ay 12 gün, Can’a ise bir yıl 3 ay 12 gün hapis cezasıyla cezalandırdı.