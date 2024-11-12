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Faruk Koca’ya hapis cezası

Faruk Koca’ya hapis cezası

Oğuzhan Ürüşan
04:0012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmaya, müşteki Meler ile tutuksuz sanıklar Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.


Halil Umut Meler

CEZASI KESİLDİ

Mahkeme, geçen yıl oynan maçta MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca’ya, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Yine Koca’ya “tehdit” suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık”tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca mahkeme; sanıklardan Çelikkaya’yı 5 yıl 15 gün, Şahin’i 4 yıl 2 ay 12 gün, Can’a ise bir yıl 3 ay 12 gün hapis cezasıyla cezalandırdı.





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