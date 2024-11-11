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Barbaros Şansal'a İstanbul'da gözaltı

Barbaros Şansal'a İstanbul'da gözaltı

14:2511/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Barbaros Şansal
Barbaros Şansal

Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle hafızalara kazınan modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle sık sık gündeme gelen modacı Barbaros Şansal gözaltına alındı.


Şansal'ın İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi.





Hesabından duyurdu


Şansal, X hesabından İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.



Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda
"Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı"
ifadelerine yer verdi.

Serbest bırakıldı


Şansal bir youtube videosu dolayısıyla gözaltına alındığını, sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.



#Barbaros Şansal
#İstanbul
#havalimanı

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