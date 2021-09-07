Gündem Barbaros Şansala hapis cezası
İSTANBUL

Barbaros Şansal'a hapis cezası

Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle sık sık gündeme gelen modacı Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Barbaros Şansala hapis cezası
Barbaros Şansal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılanan modacı Barbaros Şansal hakkında karar çıktı.

MAHKUMİYETİ BULUNUYOR

Barbaros Şansal, TCK 301. maddesi uyarınca 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Şansal'ın adli sicil kaydına göre mahkumiyeti olduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

CEZA ERTELENMEDİ

Adli sicil kaydında 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti olduğundan erteleme de yapılmadı. Ayrıca Şansal hakkında TCK 50. maddesi uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gibi cezaevine girmesini engelleyecek şekildeki yaptırımların uygulanmamasına da karar verildi.

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Barbaros Şansal rezalete doymuyor: Türkiye'den sonra Ramazan'a da dil uzattı
FOTOĞRAF 6
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​Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.
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Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti.
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Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.
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Barbaros Şansal'ın yaptığı paylaşım.
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Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı.
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