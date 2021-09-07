Barbaros Şansal'a hapis cezası

Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.

Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti.

​Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.

Barbaros Şansal rezalete doymuyor: Türkiye'den sonra Ramazan'a da dil uzattı

Türkiye'ye ettiği hakaretler ile gündemden düşmeyen Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan ve Müslümanlar vardı.