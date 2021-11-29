Barbaros Şansal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Saddam'ı Kaddafi'yi unuttu

CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın

CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret.” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. CNN International kökenli televizyoncunun 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık' adı altında bir de şirketi var.