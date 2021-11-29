Barbaros Şansal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Saddam'ı Kaddafi'yi unuttu
Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle sık sık gündeme gelen modacı Barbaros Şansal bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına konuk olan Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulundu. "Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unuttu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Şansal'a tepki yağdı.
Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sık sık hakaretlerde bulunan Barbaros Şansal yine nefret kustu.
Geçtiğimiz aylarda "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" sözleriyle gündem olan gazeteci ve spiker Sedef Kabaş, Youtube kanalındaki yayına Barbaros Şansal'ı konuk aldı.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine alenen aşığlama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Şansal, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Kabaş ve Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i hedef gösterdiğini belirterek algı çalışmasına kalkıştı.
'SADDAM VE KADDAFİ' BENZETMESİ
Bunun üzerine Hinduizm ve Budizm inancında 'karma'yı örnek gösteren Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi gibi öldürülmesine benzer bir akıbete uğrayacağını öne sürdü.
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ALENEN TEHDİT ETTİ
"Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unutarak yaptı bunu. Hayat çok acımasızdır. Karma çok ağır tokat atar insana" ifadelerini kullanan Şansal alenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.
Barbaros Şansal, skandal sözleri sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.