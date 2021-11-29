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Barbaros Şansal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Saddam'ı Kaddafi'yi unuttu

Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle sık sık gündeme gelen modacı Barbaros Şansal bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına konuk olan Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulundu. "Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unuttu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Şansal'a tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaros Şansaldan Cumhurbaşkanı Erdoğana ölüm tehdidi: Saddamı Kaddafiyi unuttu
Sedef Kabaş - Barbaros Şansal

Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sık sık hakaretlerde bulunan Barbaros Şansal yine nefret kustu.

Geçtiğimiz aylarda "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" sözleriyle gündem olan gazeteci ve spiker Sedef Kabaş, Youtube kanalındaki yayına Barbaros Şansal'ı konuk aldı.

Barbaros Şansal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi
OYNAT 00:55
Barbaros Şansal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi
Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle sık sık gündeme gelen Barbaros Şansal, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulundu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına katılan Şansal, 'Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unutarak yaptı bunu. Hayat çok acımasızdır. Karma çok ağır tokat atar insana' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.


"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası
GÜNDEM
"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası

ALGI ÇALIŞMASI YAPMAYA KALKIŞTILAR

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine alenen aşığlama suçundan yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Şansal, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kabaş ve Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i hedef gösterdiğini belirterek algı çalışmasına kalkıştı.

Barbaros Şansal'a hapis cezası
GÜNDEM
Barbaros Şansal'a hapis cezası

'SADDAM VE KADDAFİ' BENZETMESİ

Bunun üzerine Hinduizm ve Budizm inancında 'karma'yı örnek gösteren Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi gibi öldürülmesine benzer bir akıbete uğrayacağını öne sürdü.

ALENEN TEHDİT ETTİ

"Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unutarak yaptı bunu. Hayat çok acımasızdır. Karma çok ağır tokat atar insana" ifadelerini kullanan Şansal alenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.

Barbaros Şansal, skandal sözleri sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Türkiye'yi alaya alan Barbaros Şansal: Yangınlar nedeniyle Yunanistan'a 20 bin euro bağış yapma kararı aldım
HAYAT
Türkiye'yi alaya alan Barbaros Şansal: Yangınlar nedeniyle Yunanistan'a 20 bin euro bağış yapma kararı aldım

Barbaros Şansal'dan skandal şehit twiti
HAYAT
Barbaros Şansal'dan skandal şehit twiti

Barbaros Şansal rezalete doymuyor: Türkiye'den sonra Ramazan'a da dil uzattı
FOTOĞRAF 6
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​Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.
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Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti.
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Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.
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Barbaros Şansal'ın yaptığı paylaşım.
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Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı.
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Barbaros Şansal rezalete doymuyor: Türkiye'den sonra Ramazan'a da dil uzattı
Türkiye'ye ettiği hakaretler ile gündemden düşmeyen Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan ve Müslümanlar vardı.


Barbaros Şansal'a uçak merdivenlerinde saldırı
OYNAT 00:59
Barbaros Şansal'a uçak merdivenlerinde saldırı
Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye iade edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan çıkarılırken apronda saldırıya uğradı.

CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
OYNAT 00:39
CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret.” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. CNN International kökenli televizyoncunun 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık' adı altında bir de şirketi var.


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