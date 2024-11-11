Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davası: Faruk Koca'nın cezası belli oldu

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davası: Faruk Koca'nın cezası belli oldu

Pınar Görgü
10:3911/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hapis cezasına çarptırıldı.
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hapis cezasına çarptırıldı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Meler'e yumruk atan Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı.


Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.


Bu olayların akabinde Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.




#Halil Umut Meler
#Faruk Koca
#adliye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?