Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davası: Faruk Koca'nın cezası belli oldu

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Meler'e yumruk atan Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı.
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı.
Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
Bu olayların akabinde Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.