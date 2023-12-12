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Spor

Halil Umut Meler Ankaragücü heyetini kabul etmedi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

21:58 - 12/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 21:58 - 12/12/2023 الثلاثاء
AA
Hakem Halil Umut Meler
Hakem Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü yöneticilerini kabul etmedi.


Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.


Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.


Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.






#Halil Umut Meler
#Ankaragücü
#Ankaragücü başkan vekili
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