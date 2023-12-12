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Spor

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

Dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak büyük bir skandala imza atan Koca, yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

18:24 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:37 - 12/12/2023 Salı
AA
Başkan Faruk Koca
Başkan Faruk Koca

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başkanlık görevinden istifa etti.


Faruk Koca'nın açıklaması:
'Meler ailesinden özür diliyorum'

"Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum"


'İstifa ettiğimi duyurmak isterim'

"Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim"






#Ankaragücü
#Faruk Koca
#İstifa
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