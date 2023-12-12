Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Başta İspanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede manşetlere taşınan skandal olayla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanıldı.