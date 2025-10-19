Yeni Şafak
Faslı çifte 4 gün işkence

Çifti kaçıran Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) tutuklandı

Fas uyruklu nişanlı çift İstanbul’da fidye için kaçırıldı. Dört gün inşaatta rehin tutulan ve darbedilen çift, kadının kaçması ve yardım çağrısıyla kurtarıldı. Çifti kaçıran Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) tutuklandı.

Turist olarak Türkiye’ye gelen Fas uyruklu nişanlı çift, İstanbul Eyüpsultan’da fidye talebiyle kaçırılarak dört gün boyunca inşaat halinde bir binada rehin tutuldu.

Olay, 8 Ekim’de Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri, kadının yardım istemesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri adresi verilen dairenin sokağa bakan penceresinden dışarıya sarkıp el işareti yaparak yardım isteyen kişiyi kurtarırken, daireden kaçmak için pencereden atlayarak bacağı kırılan kadını da sağlık ekiplerine teslim etti.

18 BİN DOLAR FİDYE

Fas uyruklu mağdur A.H'nin (30) beyanına göre, nişanlısıyla yaklaşık 4 gün önce Fas'tan İstanbul Havalimanı'na gelen çifti, tanımadıkları Afganistan uyruklu zanlının kaçırıp bahse konu adreste dört gün boyunca rehin aldığı ve darbettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, A.H. ve nişanlısı H.R (29) Fas'taki ailelerini arayıp 18 bin dolar fidye istediği belirlenirken, kadının pencereden atlaması, A.H'nin de pencereye çıkıp yardım istemesi üzerine şüphelilerin kaçtığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ekiplerce, zanlıların kaçış yönleri dikkate alınarak yapılan çalışmada, olayın şüphelisi Z.Ş. (18) Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin, üst aramasında mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu ve 1100 lira ele geçirildi. Mağdurların rehin alındığı inşaat halindeki dairede de 4 cep telefonu, kama olarak tarif edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.




