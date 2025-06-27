Fatih Belediyesi’nden gençlere tarihe yolculuk: 400 gönüllü turizm elçisi seçildi

“Suriçi İstanbul’u, her metrekaresi tarihle, sanatla yoğrulmuş bir medeniyet merkezidir. Roma’dan Osmanlı’ya birçok imparatorluğa başkentlik yapmış bu kadim şehir, sahip olduğu kültürel zenginliklerle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gözbebeğidir. Biz de Fatih Belediyesi olarak, bu değerleri geleceğe taşımak ve tanıtmak adına önemli projeler yürütüyoruz. Gönüllü Turizm Elçileri projesi de bu anlayışın bir parçası. Bir yandan gençlerimize gelişim fırsatı sunarken, diğer yandan şehrimize gelen turistlerin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 1.600 başvuru arasından seçilen 400 gencimizi tebrik ediyorum. Şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.”