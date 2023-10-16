Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ın katili yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

“Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti"