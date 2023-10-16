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Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ın katili yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Maltepe'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız’ı tabancayla vurarak öldüren bacanağı Malik A.(45) polis tarafından Yalova’da gözaltına alındı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli suçunu itiraf ederken “Aramızda tartışma çıktı. Korkutmak için ateş ettim" dedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

10:53 . 16/10/2023 Pazartesi
DHA
Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız 38 yaşındaydı.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız 38 yaşındaydı.

Maltepe, İdealtepe mahallesi, Fundalar Çıkmazı sokak’ta 14 Ekim 2023 tarihinde saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yaralı halde gittiği hastanede kapısında hayatını kaybeden Yunus Yıldız’ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı.

Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız’ı bacanağı Malik A’nın vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız

Yalova'da yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A’nın izini Yalova’da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.’yı gözaltına aldı.


Toprağa verildi

Yunus Yıldız dün Bağcılar Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesine Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, futbolcululardan takım kaptanı Levent Mercan, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Serdar Dursun katıldı.


'Korkutmak amacıyla bindiği otomobile ateş ettim'

Şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken
“Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti"
dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



İzmir'de taksiciye kaldırım taşıyla gasp girişimi araç kamerasında
İzmir'de taksiciye kaldırım taşıyla gasp girişimi araç kamerasında

İzmir'de bir kişinin gasp etmeye çalıştığı taksi şoförüne, kaldırım taşıyla saldırma anı araç kamerasınca kaydedildi. Taksi şoförü S.K. (62) 35 T 5656 plakalı taksisine 10 Ekim'de, Karabağlar ilçesindeki bir duraktan A.T'yi alarak hareket etti. Buca'ya gitmek istediğini belirten A.T, Gediz Mahallesi yakınlarında taksi şoförünü gasp etmeye çalıştı. Yanında bulunan kaldırım taşıyla S.K'ye saldırarak darp eden şüpheli, daha sonra araçtan inip kaçtı. Başından yaralanan S.K, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polise verdiği ifade doğrultusunda araç kamerasını inceleyen ekipler, A.T'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, taksi şoförüne gasp girişimi araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.T'nin kaldırım taşıyla S.K'nin başına vurması, darp etmesi ve paraları almaya çalışıp araçtan inerek kaçması yer alıyor.



 





#Yunus Yıldız
#Fatih Karagümrük Spor Kulubü
#Cinayet
#Saldırı
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