Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ın katili yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız 38 yaşındaydı.
Maltepe, İdealtepe mahallesi, Fundalar Çıkmazı sokak’ta 14 Ekim 2023 tarihinde saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yaralı halde gittiği hastanede kapısında hayatını kaybeden Yunus Yıldız’ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı.
Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız’ı bacanağı Malik A’nın vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.
Yalova'da yakalandı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A’nın izini Yalova’da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.’yı gözaltına aldı.
Toprağa verildi
Yunus Yıldız dün Bağcılar Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesine Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, futbolcululardan takım kaptanı Levent Mercan, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Serdar Dursun katıldı.
'Korkutmak amacıyla bindiği otomobile ateş ettim'
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.