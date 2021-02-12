Gündem Fatihte bir adam eşini kömürlükte boğarak öldürdü Hiçbir şey olmamış gibi işe gitti
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Fatih'te bir adam eşini kömürlükte boğarak öldürdü: Hiçbir şey olmamış gibi işe gitti

Fatih'te bir adam eşini kömürlükte boğarak öldürdü: Hiçbir şey olmamış gibi işe gitti

Fatih'te bir kişi eşini kömürlükte boğarak öldürdü. Cinayet sonrası hiçbir şey olmamış gibi işe giden adamın, eşinin ailesine ve tüm yakınlarına 'ulaşamıyorum' diye yalan söylediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Genç kadın yaşadığı apartmanın kömürlüğünde öldürüldü.
Genç kadın yaşadığı apartmanın kömürlüğünde öldürüldü.

Fatih'te 2 çocuklu Mahmut Gürler(37) ve Melek Gürler(32) çifti kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler 2 çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler'i gözaltına aldı. 2 çocuk annesi Melek Gürler ise dün Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
"HERKESİ ARAMIŞ ULAŞAMIYORUM DİYE"

Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, "2 kızları var biri 8 biri 2 yaşında. Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. 'Ev alacaktım para vermedi ailesi.' diye beyanlarda bulunmuş ama o yalan. Doğrusu kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. 2 saat sonra iş yerinde patronuna hanım evde yoktu ben tekrar gidip bakayım demiş. Geri gelmiş gelince de herkesi aramış ulaşamıyorum diye. Kızın ailesi koştular eve gittiler. İniyorlar bakıyorlar ki ölmüş. Ambulans çağırdılar. Savcı geldi." diye konuştu.

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