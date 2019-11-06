Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu: Olay yerine AFAD KBRN ekipleri sevk edildi

Fatih'te bir evde iki erkek iki kadına ait 4 kişinin cesedi bulundu. Bir meskende oturan kişilere ulaşılamadığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü belirtilen adreste C.Y, Y.Y, K.Y, ve O.Y'nin cesetlerini buldu.

4 kardeş ölü bulundu

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kapıda 'Siyanür var, içeri girmeyin' notu

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesinde bulunan evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Fatih Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada adli ve idari tahkikatın başlatıldığını belirtti.

İnceleme devam ediyor

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi. AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



