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Fatih’te dehşet evi: Gece kartalları gaspçıları paketledi

İStanbul'un Fatih ilçesinde kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Mağdurların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Mağdurlar, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu.
Mağdurlar, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu.

Fatih'in Nişanca mahallesinde gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Grup, bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Rifakit A, Sercan D, Mücahit G, ve Hamdullah G’nin üst aramalarında 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL ele geçirildi.

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İHA
Şüphelilerin üzerinden çok sayıda telefon çıktı.

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Çığlık seslerine bekçiler koştu

Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan gece kartalları, binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.

İHA

Dehşete düşüren cinayet!
OYNAT 01:55
Dehşete düşüren cinayet!
Pendik'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan içki kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın Enes T.'yi yerlerde tekmeleyip defalarca bıçakladığı görülüyor. Enes T.'nin çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği olayda, T.İ.'nin evde bulunan içkiyi istemek amacıyla kardeşini aradığı ve telefonu açan Enes T.'nin içkiyi kendisinin aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine çıkan kavgada Enes T. bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Kendilerini polis diye tanıtmışlar

Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.

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