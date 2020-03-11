Fatih’te dehşet evi: Gece kartalları gaspçıları paketledi

Fatih'in Nişanca mahallesinde gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Grup, bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Rifakit A, Sercan D, Mücahit G, ve Hamdullah G’nin üst aramalarında 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL ele geçirildi.
Çığlık seslerine bekçiler koştu
Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan gece kartalları, binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.
Kendilerini polis diye tanıtmışlar
Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.