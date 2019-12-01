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Fener Rum Patriği Bartholomeos ve ünlülerin evine giren 5 şüpheli tutuklandı

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer'de 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri lüks evlerden bazılarının ünlü iş adamı ve ünlülere ait oldukları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bartholomeos'un evine giren hırsızların adliyeye getirilme anları.
Bartholomeos'un evine giren hırsızların adliyeye getirilme anları.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine geçtiğimiz ay giren hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 hafta süren teknik takip sonucu şüphelilerin izine Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan lüks villaların bulunduğu yerde tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maskeli 5 hırsız, polislerin geldiğini fark edince otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar ve bu sırada önlerini kesen polis otolarına çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası arabalarından inerek kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda Serhat K. isimli şüpheli sağ ayak bileğinden yaralandı. Şüpheliler olay yerinden 500 metre ileride kıskıvrak yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi

DHA
Hırsızların çaldığı eşyalar emniyette sergilendi.

11 lüks eve girmişler

Hırsızlık Büro Amirliği soruşturmasında şüphelilerin Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer'de 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlıklar sırasında maske takan ellerine eldiven geçiren şüphelilerin akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında hırsızlığa çıktıkları ve "ışığı yanmayan" evleri tercih ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobil ve plakanın çalıntı olduğu, mavi renkli otomobile beyaz kaplama yapıldığı tespit edildi.

Ünlülerin evlerine de girmişler

Şüphelilerin girdikleri lüks evlerden bazılarının ünlü iş adamı ve ünlülere ait oldukları öğrenildi.

DHA
Ziynet eşyası, para ve tespih ele geçirildi.

Işık yanmadığı için girmişle

Şüphelilerin poliste yaptığı sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları evin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerin " Siteye duvardan atlayarak girdiğimizde evde ışık yanmadığını görünce ona yöneldik. Ancak içeri girdikten sonra alt kattaki hizmetçi bizi fark edince kaçtık" dedikleri öğrenildi. Olay sırasında Bartholomeos'un hizmetçisi evden gelen sesler üzerine site güvenliğini çağırarak yardım istediğini söylemişti.

Otomobilden çok sayıda çalıntı eşya çıktı

Şüphelilerin kullandıkları otomobilden çıkanlar Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Hırsızların suçüstü yakalandıklarında kullandıkları otomobilin içerisinden 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız silah, çok sayıda cep telefonu, ziynet eşyası, kol saatleri, nakit para, tespih, pasaportlar ve kumbara ele geçirildi.

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