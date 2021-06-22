Fetih Mescidi ayağa kalkacak

Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak.

Manisa’daki Fetih Mescidi, restore edilerek ayağa kaldırılacak. Şehirdekilerin ‘Hacet Dede Türbesi’ olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Müjdeyi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak birlikte verirken, ikili ilerleyen zamanlarda Manisa Kalesi’nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir projenin daha yürütüleceğini duyurdu. İki kurum arasında protokol imzalandı.

İHALEYE ÇIKILACAK