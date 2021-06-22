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MANİSA

Fetih Mescidi ayağa kalkacak

Manisa’daki Fetih Mescidi, yapılacak restorasyon ile yeniden ayağa kaldırılacak. 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedildikten sonra Manisa Kalesi’nin içerisine ilk olarak Fetih Mescidi inşa edildiğini söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, önce mescidin; ilerleyen zamanlarda da kalenin ayakta kalan kısımlarının onarılacağını aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fetih Mescidi ayağa kalkacak
Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak.

Manisa’daki Fetih Mescidi, restore edilerek ayağa kaldırılacak. Şehirdekilerin ‘Hacet Dede Türbesi’ olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Müjdeyi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak birlikte verirken, ikili ilerleyen zamanlarda Manisa Kalesi’nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir projenin daha yürütüleceğini duyurdu. İki kurum arasında protokol imzalandı.

İHALEYE ÇIKILACAK

  • İmzalanan protokolün tarihi Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidi ile ilgili olduğunu kaydeden Başkan Ömer Faruk Çelik şu bilgileri verdi: “Bilindiği gibi 1313 yılında Manisa Saruhan Bey tarafından fethedildikten sonra kalenin içerisinde ilk olarak Fetih Mescidi inşa edilmişti. Biz 2014 yılında belediye başkanı seçildikten sonra 2015 yılında üniversiteden hocaların da katılımıyla Manisa Kalesi ve Fetih Mescidi’nin çalışmalarına başladık. Ardından kalenin ve mescidin durumuyla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırlayarak bu dosyayı İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak’a teslim ettik. Bizden bayrağı devraldılar ve ciddi bir emek harcadılar. Alan temizliği, sanat tarihi görüşleri alındı ardından röleve ve restorasyon projeleri tamamlandı. Kontrollerini yaptıktan sonra Fetih Mescidi’nin restorasyon ihalesine çıkacağız. Fatih Mescidi’ni n aslına uygun şekilde tarihi Manisa Kalesi’nin içerisinde yeniden inşa etmiş olacağız.”
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