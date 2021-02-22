Gündem FETÖ şüphelisi 20 kişi hakkında yakalama kararı
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FETÖ şüphelisi 20 kişi hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Haber Merkezi AA
(Arşiv)
(Arşiv)

Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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FETÖ elebaşı aylar sonra ‘Yunan kardeşlerimiz’ videosu ile ortaya çıtı: Bize kapılar açıyor orası güvenli liman
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen yayınladığı yeni videoyla örgüt mensuplarına talimat gönderdi. İşaret ettiği Yunanistan'dan 'kardeşlerimiz' şeklinde bahseden Gülen, 'Orada size yeni kapılar açılıyor. Bugün İngiltere kardeşiniz, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan kardeşiniz. Oralardan dünyaya açılan kapılarınız var' ifadelerini kullandı.
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